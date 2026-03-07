女性７人組グループ「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ」がデビュー３周年を記念した特別企画イベント「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥ ３ｒｄ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙ『浅草 飴やしき』」（５月１〜８日まで東京・浅草花やしき）を開催することが７日、発表された。

イベントは、午後５時〜午後１０時までの特別夜間営業で開催。会場は緑日、フード、装飾などで園内全体をＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥがジャックし、デビュー３周年を祝う。入場口のメイン看板をくぐると、バースデーソングの「ＨＡＰＰＹ ＢＯＵＮＣＥ ＢＩＲＴＨＤＡＹ」とともに、プロジェクション演出やケーキのオブジェがお出迎え。７色のアメ型バルーンも登場し、華やかで特別感のある空間が広がる。さらに、メンバーの撮り下ろし写真を使用した飴やしきオリジナルグッズの販売も予定している。

園内７つの人気アトラクションでは、それぞれセレクトされた楽曲がＢＧＭとして流れ、グループの３年間の歩みを振り返る。園内アナウンスと、アトラクションごとの特別アナウンスも実施され、目でも耳でも楽しめる演出となっている。