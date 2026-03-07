陸上女子で１５００メートルや５０００メートルの日本記録を持つ田中希実（２６）＝ニューバランス＝がスポーツ報知の取材に応じ、東京世界陸上を終えた今シーズンの目標などを語った。今季は２０２０年以来初めて五輪や世界陸上が無いシーズン。だからこそ、８日の名古屋ウィメンズマラソンではマラソンで初のペースメーカーを務めるなど新しい「挑戦」もテーマの一つ。世界で戦い続ける田中は、今季も自身の殻を破る。（取材・構成＝手島 莉子）

どんなシーズンも、田中は貪欲に成長を求め続けている。「今季は挑戦、自分らしさを取り戻すというテーマが一番」。昨年９月の東京世界陸上では１５００メートル予選敗退、５０００メートル１２位。自国開催の大舞台を終え今季は２０年以来、五輪も世界陸上も無いシーズンだ。だからこそ「世界陸上がある年だと、それに一極集中しかできない。今は本当の意味で真っ白な感じ。今からどんなことを描いても良いという状態が久しぶりに訪れている」とすがすがしい表情。「何かを重荷に感じるんじゃ無くて、新しい気持ちで臨みたい。変化を続けながら、一番良い形を見つけていく１年にしたいです」と笑顔で目標を定めた。

挑戦の一つとして、８日の名古屋ウィメンズマラソンではマラソンでは自身初のペースメーカーを務める。今年に入って既に海外９レースを走破している田中は「トラックで勝負するに当たって、今のところ自分の強みを見つけられていない部分があります」と明かす。日本女子中長距離界エースとして国内は負け無し。ラスト１周の速さやハイペースで押せる強さも際立つが「海外に舞台を移すとどちらも武器になっていない。圧倒的なスタミナが無いと、乳酸値マックスの中でラスト１周を６０秒を切ることができない」と説明した。

ベースアップを図るため、「今までは量より質でしたが、質を極力落とさないようにしつつも、ボリュームを持たせたりしています」と練習にも変化を持たせている。あえて足が重い状態でスピード練習を行ったり、普段のジョギングの距離も少しずつ増えており「無意識にペースがあがったりもする。距離に対するペースの概念をちょっとずつ壊していっている最中です」。

昨年１２月は、３年８か月ぶりに１万メートルに参戦。２１年に出した自己ベストを１分以上更新する日本歴代７位の３０分５４秒４０をマークして手応えを得ると、今回は最大１５キロまで引っ張るというマラソンのペースメーカーにも挑戦することになった。「今後スタミナを強化していく上で役立つのかなと思っています」と選手の後押しをしながら、自身の成長の糧にするつもりだ。「初マラソンは母と走りたい」といつかは挑戦する意欲もあり「今回１５キロまず走ってみてどう感じるか。良い感覚が降りてきたらおもしろい」と思い描いた。

東京世界陸上後もレースに出続け、長い休暇は取れていない。それでも「その時々でおいしい物を食べたり、きれいな景色を見たり、その瞬間瞬間で落ち着くなっていう部分はあります。今しかできないこと」と競技や長い海外生活を楽しめることも田中の強みの一つだ。「挑戦」と位置づける今季はアジア大会（９月、名古屋）複数種目の出場や、同時期の世界ロードランニング選手権（デンマーク）も「選ばれたらおもしろい」と様々な道を想像している。「どう転んでも自分自身が楽しめそうなシーズン。目の前のことを一つ一つ大事にしていくことが目標」。今シーズンも全力投球で、日本陸上界を盛り上げる。

◆田中 希実（たなか・のぞみ）１９９９年９月４日、兵庫・小野市生まれ。２６歳。小野南中３年で全中１５００メートル優勝。西脇工で全国高校総体３年連続入賞。１８年Ｕ２０世界陸上３０００メートルで日本人初優勝。同大に進学。１９年ドーハ世界陸上で５０００メートルに出場し、２１年東京五輪は１５００メートル８位入賞。２２年オレゴン世界陸上は８００メートル、１５００メートル、５０００メートルの３種目で出場。２３年ブダペスト世界陸上は５０００メートル８位入賞。２４年パリ五輪、２５年東京世界陸上は共に１５００メートル、５０００メートルで出場した。家族は両親と妹。１５３センチ。