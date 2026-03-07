ともに楽天の監督を務めた平石洋介さんと今江敏晃さんがそろって７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。今江さんが２人の母校、名門・ＰＬ学園野球部の“鉄の上下関係”を明かす一幕があった。

今回のテーマは「黄金コンビ」。ＰＬ時代について「寮に入った時に付き人制というのがあって『あなたはこの方の洗濯、炊事、すべての身の回りの世話をやりなさい』と。朝晩の食事作りも、すべて寝る前に『明日のご朝食は何々と何々ですが、どうされますか？』って聞いて」と先輩との上下関係を回顧した今江さん。

「朝ご飯になると、大体、目玉焼きやスクルンブルエッグというのがあって『じゃあ、目玉焼き両面焼き』とか『半熟で』とか（注文が）あって」と続けると「お肉も先輩が例えば、しょうが焼きとか嫌いな方がいたら、１回洗ってから、砂糖としょうゆで照り焼き風にしたり、そういうのをすべてやります」と当時の生活を明かした。

「とにかく朝はたまごのキープをしなきゃいけない。しっかり、たまごを保冷バッグに入れてキープするんですけど、冷蔵庫に入れてても、もちろん盗られるんで南京錠をかけてました」と衝撃の日常を明かしていた。