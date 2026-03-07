「児島キングカップ・Ｇ１」（７日、児島）

１号艇で人気を集めた池田浩二（４７）＝愛知・８１期・Ａ１＝がインから逃げ切って１着。児島周年は初、Ｇ１戦は昨年９月の鳴門周年以来となる１６回目、通算では１０３回目の優勝を飾った。２着に山口剛（広島）、３着には松井繁（大阪）が入った。

厳しいコンディションとなったが、しっかりと池田が人気に応えた。優勝戦はやや強い追い風が吹き、「逃げるには厳しい風だと感じた」と、振り返ったが、イン先マイから吉田拡郎（岡山）のまくりを受け止め、逃げ切ってＶ。予選は３位通過ながらも絶好枠が巡ってきたチャンスを逃さなかった。

１月のプレミアムＧ１・ＢＢＣトーナメント（尼崎）から東海地区選手権（とこなめ）、若松周年記念、そして今節と４節連続でＧ１戦優出と好調を持続。「年明けからはいい状態。ずっと好調です」と成績通りに本人も充実ぶりに手応えを感じる。視線の先には地元でのＳＧがある。「とこなめでＳＧ（チャレンジカップ）があるのでそのために走ろうと思っている」と強い思いを口にした。今月末には同じく地元の蒲郡でＳＧ・ボートレースクラシック（２４〜２９日）も控える。今年のＳＧ戦線でも主役の１人として存在感を示し続ける。