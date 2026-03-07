CANDY TUNEが日本最古の遊園地をジャックする特別イベント決定 夜の花やしきが特別仕様に
7人組アイドルグループ・CANDY TUNEのデビュー3周年を記念した特別企画イベント「CANDY TUNE 3rd Anniversary『浅草飴やしき』」が、5月1日〜8日の8日間、日本最古の遊園地・東京の浅草花やしきで開催することが決定した。
【ソロカット】かわいすぎる！見たことない姿を収録した先行カット公開
花やしきが期間中、特別夜間営業で『浅草 飴やしき』を開催。アトラクションや縁日、フード、装飾に至るまで、園内全体をCANDY TUNEがジャックする。入場口となるメイン看板をくぐると、CANDY TUNEが歌うバースデーソング「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」とともに、3周年を祝うプロジェクション演出やケーキのオブジェがゲストを出迎える。7色のアメ型バルーンも登場し、華やかで特別感のある空間が広がる。
さらに、園内の複数箇所にはメンバーの等身大ビジュアルパネルが設置され、まるで一緒に遊園地に遊びに来ているかのような写真を撮影することができる。園内7つの人気アトラクションでは、アトラクションごとにセレクトされたCANDY TUNEの楽曲がBGMとして流れ、“遊ぶ”ベストアルバムとしてグループの3年間の歩みを振り返る。また、期間中はメンバーによる園内アナウンスと、アトラクションごとの特別アナウンスも実施する。
また、メンバーの撮り下ろし写真を使用した飴やしきオリジナルグッズの販売も決定した。
あす8日午前10時からアトラクション乗り放題の前売りチケットを販売開始する。
