aoen、全メンバーの“秒落ち必至”ティザー公開 2ndシングル「秒で落ちた」リリース
HYBEの傘下レーベル・JCONICが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoen（読み：アオエン）が、3月18日に2ndシングル「秒で落ちた」をリリースする。それに先立って、Music Spoilerを公開した。
【写真】かっこよすぎ！圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げるaoen
「秒で落ちた」は、誰かに心が動いた瞬間の1秒を切り取った最新作。等身大のひたむきさで青春の記憶を呼び起こす“青春リマインダー”として定評のあるaoenが、1秒で一生心に残るくらいの衝撃や感覚をタイトル曲「秒で落ちた」をはじめ、収録曲「オフライン」「制御できない I love you。」「BLUE DIARY」の4曲を通じて表現する。
今回は、タイトル曲「秒で落ちた」のOfficial MV Teaserが公開された。音が全くない静寂の中、まっすぐとこちらを見つめるメンバー7人それぞれの「秒で落ちた」というせりふが響く映像となっている。まるで目の前でささやかれているかのような臨場感を味わえるイヤホン推奨のティザーに、誰もが“秒落ち”する。
9日午前0時には同楽曲のデジタル音源、同日午後9時にはOfficial MVが公開される予定。
aoenは、優樹（YUJU）、琉楓（RUKA）、雅久（GAKU）、輝（HIKARU）、颯太（SOTA）、京助（KYOSUKE）、礼央（REO）の7人で構成される新世代J-POPボーイズグループ。2025年6月にデジタルシングル「青い太陽（The Blue Sun）」でデビュー。10月にはデジタルシングル「青春インクレディブル」をリリースした。
