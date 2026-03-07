ワンコがこたつに入っている時に、ごはんをあげたら…？どうしてもこたつから出たくないワンコが見せた、横着な食事の仕方に爆笑する人が続出！投稿は記事執筆時点で12万回を超えて表示され、1.9万件のいいねが寄せられています。

【動画：寒い日、こたつに入った犬に『ご飯をあげた』結果→横着しすぎている『人間のような光景』】

寒い日の食事の仕方

Threadsアカウント「ayyy_818」に投稿されたのは、ワンコのお食事中の姿です。この日は寒かったため、ワンコはこたつに入って温まっていたそう。飼い主さんがごはんを用意したら、喜んでこたつから出てくるかと思いきや…？

なんとワンコはこたつから上半身だけを出し、腰から下はこたつ布団がかかったままの状態でごはんを食べ始めたとか！

まるで横着な人間のよう！？

一度こたつに入ったら、居心地が良すぎてなかなか出られなくなってしまうものです…。リモコンやおやつを取りたい時も横着して、こたつに入ったまま手を伸ばして取ってしまうという方も多いのでは？

どうやらワンコも極力こたつから出たくなくて、半分こたつに入ったまま食事をすることにしたよう。あまりにもだらしなくてお行儀が悪いですが、気持ちはわかるうえに人間っぽい姿が可愛くて、思わず笑ってしまいますね！

この投稿には「横着すなｗ」「怠惰の極み笑」「気持ちわかりすぎるｗ」「なんてお行儀の悪い笑」「人間みたいでかわいい！」「幸せな生活」「究極の食事スタイルｗ天才」といったコメントが寄せられています。

こたつでぐうたらする幸せな日常

そもそも飼い主さんがこたつを設置したのは、飼っている猫ちゃんたちのためだったそう。しかしいつの間にか、ワンコ（＋飼い主さん）がこたつを占領するのが当たり前になっていたのだとか。ワンコがこたつからお顔だけをひょっこり出して、ダラダラしていることも。その幸せそうな姿は、見ているだけで癒されます。

ちなみにワンコは常にぐうたらしているわけではなく、普段はとてもお利口さんで、猫ちゃんたちのお姉さん役を担ってくれているそうですよ。これからもこたつでダラける喜びを味わいながら、猫ちゃんたちと仲良く楽しく過ごしてほしいですね。

ワンコと猫ちゃんたちの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Threadsアカウント「ayyy_818」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「ayyy_818」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。