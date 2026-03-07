ケンカをする2匹の柴犬を見かねたゴールデンレトリーバーが、仲裁に入り…まさかの「喧嘩両成敗」な光景が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で210万回再生を突破し、「なんて立派」「ゴールデンの余裕と品格」といったコメントが寄せられています。

【動画：ケンカをする2匹の柴犬→見かねたゴールデンレトリーバーが仲裁に入り…まさに『喧嘩両成敗』な光景】

始まっちゃった…

Instagramアカウント「golden_fuku」に投稿されたのは、ケンカをする2匹の柴犬、「花」ちゃんと「麦」ちゃんを見かねて、仲裁に入るゴールデンレトリーバーの男の子「福」くんの様子。

階段で睨み合っていた柴犬たちでしたが、ついに走り出し、戦いの火蓋が切られます。一番年下の福くんはというと、「また始まっちゃったぁ…」と言いたげな表情で2匹の様子を見ています。

ワンコ、出動！

花ちゃんはソファの上から、麦ちゃんは床からお互いガウガウし合っていて、何か揉め事が起こっているよう。しばらく2匹のことをじっと見ていた福くんですが、タイミングを見計らって2匹の元に「出動」します。

2匹の間に入り、まずは花ちゃんから「成敗」していく福くん。甘噛みされたのか、花ちゃんは大きめのリアクションで反応。その間に2匹の柴犬の距離は離れ、福くんが間に入る形に。

喧嘩両成敗

まだまだやる気満々の麦ちゃんは、花ちゃんに再び向かって行こうとします。すると、福くんは麦ちゃんをいなし、「こらっ」と言わんばかりにカプッと甘噛み。麦ちゃんも、甘噛みにも関わらず激し目のリアクションを見せてくれたんだとか。

「喧嘩は両方悪いでしゅ！」と、お姉ちゃん柴犬たちの喧嘩をきっちり「両成敗」した福くん。弟にも関わらず、余裕と器の大きさを見せてくれた福くんなのでした。

投稿には「なんて立派」「ゴールデンの余裕と品格」「賢すぎる、前世人間？w」「人間も見習わないとね！」「偉すぎる！」「柴って甘噛みされただけやのに、すごい痛いリアクションするよな」といったコメントが寄せられています。

福くんたちの愉快な日常は、Instagramアカウント「golden_fuku」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「golden_fuku」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。