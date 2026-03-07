ICExが、新曲「Glory Days」を3月14日に配信リリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

（関連：ICEx「一緒に同じ夢に向かっていきたい」 8人とCOOLerの絆が深まったグループ史上最大規模ツアーファイナル）

本楽曲は、3月22日にパシフィコ横浜で開催される『ICEx 3rd Anniversary Concert“ICEx School”』の象徴となる楽曲で、“青の季節”への想いを未来へ贈る“青春共鳴ソング”となっている。

また、本楽曲のリリースを記念したYouTube Liveを3月14日21時より開催。あわせて、リリースを記念したPre-add／Pre-saveキャンペーンおよびダウンロードキャンペーンの実施も決定した。ダウンロードキャンペーンでは、“もしも学校でメンバーが隣・後ろの席だったら…”をテーマにした写真に、メンバーのデジタル手書きメッセージを添えた壁紙画像が、Pre-add／Pre-saveキャンペーンでは、メンバーが黒板に「Glory Days」の文字を描いた青春感あふれる壁紙がそれぞれ配布される。詳細はICEx公式ページにて。

（文＝リアルサウンド編集部）