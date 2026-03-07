いわばBEV版「アウトバック」…？

スバルは2026年3月5日、SUVタイプの新しいバッテリー式電気自動車（BEV）「トレイルシーカー」の先行情報を公開しました。

【写真で見る】これがスバルの「荷室の広〜い新型EV」です

トレイルシーカーは、世界展開を見据えたスバル製BEVの第2弾モデルであり、2025年春のニューヨーク国際オートショーでデビューしました。第1弾の「ソルテラ」をベースに、ボディ後部などを延長したステーションワゴン風のクロスオーバーSUVとなっています。

ボディ寸法は全長4845mm×全幅1860mm×全高1675mmと、2025年に販売終了となった先代「アウトバック」（海外では新型に移行済み）に近似したサイズです。荷室容積は一部グレードを除き、スバル最大級となる633Lを確保しました。

パワートレインには、総電力量74.7kWhの駆動用リチウムイオンバッテリーを搭載。システム合計の最大出力は前輪駆動モデルで165kW（約224ps）、4WDは280kW（約380ps）となっています。

グレード体系は前輪駆動と4WDが設定される「ET-SS」と、4WDのみの上級モデル「ET-HS」に分かれます。WLTCモードでの一充電走行距離は「ET-SS」の前輪駆動車が734km、4WDの2モデルが690kmです。

トレイルシーカーの日本仕様車は2026年4月9日（木）に正式発表を予定しており、追って価格や詳細なスペックなども公表される見通しです。

なお2月25日には本モデルの兄弟車として、トヨタから「bZ4X Touring」が発売されています。bZ4X Touringはトレイルシーカーと同じくスバルの矢島工場（群馬県）で生産され、価格は575万円〜640万円（税込み）となっています。