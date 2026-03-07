◆明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ（イースト）▽第５節 鹿島２―０東京Ｖ（７日・メルスタ）

鹿島はＦＷ鈴木優磨の２ゴールで東京Ｖに２―０で勝利し、首位快走となる４連勝で勝ち点を１３に伸ばした。

＊ ＊ ＊

序盤から主導権を握ると、前半２６分にＭＦ柴崎岳の左ＣＫをＦＷ鈴木優磨が巧みに合わせて先制に成功。鈴木は「いま、鹿島のセットプレーは相手に脅威を与えることができている。いいボールが来ているので、中は合わせやすいです」と胸を張った。鈴木はＣＫで２戦連発、柴崎は２戦連続アシストとなった。

同アディショナルタイムにはＤＦ溝口修平が相手のハンドを誘い、ＰＫを獲得。これを鈴木が沈め、２点目を奪った。

後半の立ち上がりは相手に流れを引き渡し、鈴木も「もう少し押し込みたかった」と悔いたが、柴崎のミドルシュートなどでリズムを取り戻す。さらにＭＦ林晴己、ＭＦ樋口雄太の投入でピッチ内の強度を高め、２点のリードを守り抜いた。

鈴木は「苦しい時間も試合の中ではあるが、ポジティブな声を掛け合って、途中出場の選手含めて全員でうまく戦えている充実感はある」と手応えを示した。

チームはＦＣ東京との開幕戦こそＰＫ負けとなったが、その後４連勝。今季９得点のうち、８得点（ＰＫ含む）がセットプレーから生まれている。

鬼木達監督はその要因について「中後コーチの功績は大きいと思います」とセットプレーの攻撃を担当する中後雅喜コーチをたたえつつ「そこに至るまでの攻撃も非常にいいものができているので。継続していきたい」と語った。