タレントの鈴木紗理奈（48）が7日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜後2・28）にゲスト出演。留学先から電話をかけてきた長男に対し、人気芸人がまさかの言葉をかけたことを明かした。

鈴木は2008年にレゲエ歌手と結婚し、10年2月に長男を出産したが13年に離婚。長男は19年から英国に単身留学したが、25年に米国の学校へと転校した。

海外への留学を強く希望する長男に対し、当初は大反対していたという鈴木。しかし、最終的には熱意に負け、イギリスへの留学を許可したという。

だが、当時まだ9歳だった長男はホームシックに陥ったそうで、留学先から電話をかけてきたという。鈴木は「息子が電話してきた時、ちょうど会食があって」と回想し、「隣の席に千鳥の大悟さんがいたんです。そしたら大悟さんが“なんや、ワレ。お前が行きたいって言って留学したのに、寂しいってわがままやの”って言って。息子はママの隣に怖いおじさんがいるって大号泣して…」と、千鳥・大悟の“絡み”で長男が泣いてしまったと明かした。

そして「すぐチケットを取って、すぐに息子に会いに行きました」と振り返り、「学校側も“ママが来てくれているし、休んでいいよ。ママと旅行しておいで”って休みをくれて」と明かしていた。