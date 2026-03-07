【明治安田J1百年構想リーグ】ジェフユナイテッド千葉 2−1 柏レイソル（3月7日／フクダ電子アリーナ）

【映像】低空ミドルの「理不尽ゴール」（実際の様子）

ジェフユナイテッド千葉のMF津久井匠海が、豪快な“低空ミドルシュート”を突き刺した。千葉ダービーで17年ぶりとなるJ1勝利に貢献した一撃に、ファンが大興奮している。

3月7日の明治安田J1百年構想リーグ第5節で、千葉はホームで柏レイソルと対戦。2009年以来となるJ1の舞台に挑むチームを勇気づける衝撃の一発が生まれたのは、後半開始早々の48分だった。DF河野貴志の左足ロングフィードが相手陣内ペナルティーエリア手前に入り、MFエドゥアルドが頭で落とす。

これに反応した津久井が右足のインサイドでトラップし、ボールの落ち際で右足を鋭く振り抜いた。ショートバウンドを叩くようにして放ったシュートは、地を這うような弾道で飛んでいき、ゴールの左下隅へ一直線。柏のGK小島亨介が懸命な横っ飛びから伸ばした右手をすり抜け、ゴールネットを揺らした。

ゴール裏から目の前で見ていた千葉サポーターは、一斉に手を上げて喜ぶ。津久井は膝スライディングからガッツポーズし、ユニホーム胸のエンブレムを強く握った。

千葉OBでDAZN解説を務めた佐藤寿人氏は、「良いコントロールから最高のフィニッシュを見せましたよね」と称賛。「正直ここまでの展開でジェフが先制することはなかなか想像できなかったと思いますから、この1点はかなり拠り所になると思います」と1点の価値について言及した。

JFLからステップアップした苦労人

このゴラッソにはファンもSNS上で反応。「素晴らしい」「うっま」「お見事」「すごいわ」「うまい！」「スーパー！」「すげーの打ち込んだな」「夏にベルギー行きそうだな」「先制点きた！」「なんてカッコいいんだ！」「やっぱり面白い選手だよね」「シュートうますぎる」「あかん！津久井が3期連続で移籍してまう」「意表を突いたシュートで先制」「美しいミドル」「理不尽ゴール！」「当たり補強」と興奮している。

千葉は61分にデザインしたCKから追加点をゲット。88分に失点を許すも、リードを守り切って千葉ダービーに勝利。そして、17年ぶりとなるJ1勝利を掴み取った。

先制点を決めた津久井は、群馬県出身の23歳。2020年に横浜F・マリノスの下部組織からトップチームに昇格するも、出場機会を得られず。翌年にラインメール青森に期限付き移籍で加入し、JFLで2年間プレーした。その後、アスルクラロ沼津でJ3を戦い、水戸ホーリーホックとRB大宮アルディージャでJ2を経験。今年から千葉に加入してJ1に初挑戦し、この日のゴールで今季成績を5試合・2得点とした。

地道にステップアップを続けて国内トップリーグに到達し、クラブ史に残る勝利に貢献した背番号8。試合後のインタビューでは、「素直にこのチームで勝利を迎えられたことが、なによりもうれしいです」と百年構想リーグでの初勝利を喜ぶ。「エドゥ（エドゥアルド）から良い落としがあり、コースが見えたので練習通り打ち抜くだけでした」とゴールを振り返った。

そして、「5、6年前の自分はこの舞台に辿り着くことができないと思っていた。諦めずにやってきた結果で、今こういうところにいる。この舞台にいられることは奇跡だと思っているので、多くの人に感謝しながら、全力で今を生きたいと思っています」とコメント。そのハツラツとした表情からは充実感が溢れていた。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

