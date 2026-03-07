【RIZIN】66秒失神負けの所英男「こんな試合ではRIZINに出られない」“引退まであと1戦”に迷いと本音
■『RIZIN.52』（7日／有明アリーナ）
第6試合 バンタム級
【インタビュー動画】66秒失神負けの所英男「こんな試合ではRIZINに出られない」
◯鹿志村仁之介 ― X所英男
1ラウンド1分06秒 ダースチョーク
第6試合で鹿志村仁之介に66秒で失神負けした所英男が、鹿志村にリスペクトを送り、自身の今後についても複雑な胸中を明かした。
48歳の所と24歳の鹿志村、2倍の年齢差のある寝業師対決は、若さと勢いのある鹿志村が序盤から一気に攻め込んでダースチョークを極めると、所は抵抗するもそのまま失神した。
試合後インタビューで所は「試合という試合をさせてもらえなかったというか、もう何もできなかった」と沈痛な面持ち。敗因について、セコンドから「ちょっと硬かった」と指摘されており、そのままペースを握られ終わってしまったと振り返っている。
鹿志村は練習仲間であり、「やっぱり強いな」と改めてその実力を痛感するとともに、試合後にリング上で敬意を示した鹿志村に対して「自分なんかにリスペクトの気持ちを持ってくれて……本当に感謝です」と頭を下げた。
この試合を含めて「残り2試合をやりたい」と語っていた所だったが、「正直、今回で十分にやりきったと満足できたら、これがガチンコのラストマッチでもいいと心のなかで思っていた。でも、自分が思っていた試合と違ったので、どうしようかな…という感じです」と心境を明かした。
「今回の内容では、次に出たいとはなかなか言えない」と落ち込みながらも、今年の大みそかは地元・岐阜に近いバンテリンドームナゴヤで開催されることから、「本音では出たいです」と本心を漏らす。それでも「現状のパフォーマンスではRIZINという舞台に立つのは難しい」と冷静に語った。
第6試合 バンタム級
【インタビュー動画】66秒失神負けの所英男「こんな試合ではRIZINに出られない」
◯鹿志村仁之介 ― X所英男
1ラウンド1分06秒 ダースチョーク
第6試合で鹿志村仁之介に66秒で失神負けした所英男が、鹿志村にリスペクトを送り、自身の今後についても複雑な胸中を明かした。
48歳の所と24歳の鹿志村、2倍の年齢差のある寝業師対決は、若さと勢いのある鹿志村が序盤から一気に攻め込んでダースチョークを極めると、所は抵抗するもそのまま失神した。
鹿志村は練習仲間であり、「やっぱり強いな」と改めてその実力を痛感するとともに、試合後にリング上で敬意を示した鹿志村に対して「自分なんかにリスペクトの気持ちを持ってくれて……本当に感謝です」と頭を下げた。
この試合を含めて「残り2試合をやりたい」と語っていた所だったが、「正直、今回で十分にやりきったと満足できたら、これがガチンコのラストマッチでもいいと心のなかで思っていた。でも、自分が思っていた試合と違ったので、どうしようかな…という感じです」と心境を明かした。
「今回の内容では、次に出たいとはなかなか言えない」と落ち込みながらも、今年の大みそかは地元・岐阜に近いバンテリンドームナゴヤで開催されることから、「本音では出たいです」と本心を漏らす。それでも「現状のパフォーマンスではRIZINという舞台に立つのは難しい」と冷静に語った。