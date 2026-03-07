侍ジャパン初戦の台湾に圧勝し白星発進！大谷翔平は満塁弾含む3安打5打点の活躍　13−0で7回コールド勝ち　今夜韓国と対戦

侍ジャパン、大谷翔平選手（31）が豪快なホームランを放ちました。

WBC初戦、台湾に圧勝し白星発進となった日本が7日夜は韓国と対戦します。

日本とライバルチームの最新情報です。

7日午後3時過ぎ、ベージュ色の上着姿で東京ドームに姿を見せた大谷選手。

夜の韓国戦へ向け、リラックスした表情を浮かべての球場入りとなりました。

そして、午後4時40分ごろに行われた打撃練習では豪快なバッティングを披露。

柵越えを連発し、日本のキーパーソンがWBC連覇へ向け好調さをキープしています。

6日の台湾戦も大谷選手の一振りが試合の流れを決めました。

満塁のチャンスで迎えた第2打席、ド派手なグランドスラムがファンの待つライトスタンドへと突き刺さりました。

強化試合ではノーヒットだった大谷選手も「お茶たてポーズ」で盛り上げました。

さらに続く第3打席でもタイムリーを放ち、大谷選手は3安打5打点と大活躍。

日本を13対0の7回コールド勝ちに導きました。

そして、ライバルチームも強力打線を見せつけました。

プールBのアメリカは初回にジャッジ選手が先制のツーランホームラン。MVPを3度獲得した頼れるキャプテンの活躍もあり、初戦を15対5で制しました。

そしてプールD、日本と準々決勝で対戦する可能性のあるドミニカ共和国はホームラン3本と圧倒的なパワーを披露し12対3と圧勝しました。