¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û½ê±ÑÃË¡¡¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¤Ë66ÉÃ¼º¿À°ìËÜÉé¤±¡Ö»î¹ç¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£µ£²¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Ç¡¢à¸µ¡¦Àï¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼á¤³¤È½ê±ÑÃË¡Ê£´£¸¡Ë¤¬¼¯»ÖÂ¼¿ÎÇ·²ð¡Ê£²£´¡Ë¤ËÌµÇ°¤Î£¶£¶ÉÃ°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½ê¤Ï¡¢ÌÁÍ§¤Î¶â¸¶ÀµÆÁ¡¢¾¡Â¼¼þ°ìÏ¯¤È¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÆþ¾ì¡£º£²ó¤ò´Þ¤á¤Æ»Ä¤ê£²»î¹ç¤Ç¤Î°úÂà¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ëÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿É½¾ð¤Ç¥´¥ó¥°¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢³«»Ï¤«¤éÌó£²£°ÉÃ¤Ç¼¯»ÖÂ¼¤ËÊÒÂ¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òµö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡½ê¤Ï¡ÖÃöÌÚ£ö£ó¥¢¥ê¾õÂÖ¡×¤Î²¼¤«¤éÈ¿·â¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢±¦Â¤ò¤Þ¤¿¤¬¤ì¤ë¤È³ê¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¹¤µ¤ì¤Æ¥µ¥¤¥É¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁÀ¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ½ê¤ÏÂÎ¤òÈ¿Å¾¤µ¤»¤Æµµ¤ÎÂÎÀª¤ò¼è¤ê¡¢¥¿¥Ã¥¯¥ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¼¯»ÖÂ¼¤ËàÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿á¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¼ó¤ò¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤³¤«¤é¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¥Á¥ç¡¼¥¯¤Ç¹Ê¤áÍî¤È¤µ¤ì¡¢°ìËÜÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¼¯»ÖÂ¼¤«¤é¥Þ¥¤¥¯¤Ç¡ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É½ê±ÑÃËÁª¼ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ½êÁª¼ê¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÁ÷¤é¤ì¤¿½ê¤Ï¡¢¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ±þ¤¸¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¼¯»ÖÂ¼¤Ï¡ÖÂÐÀ¤³¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç£Ò£É£Ú£É£Î¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤â¤½¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Ã¯¤È¤Ç¤â»î¹ç¤¹¤ë¤·¡¢Ã¯¤È¤Ç¤âÁÈ¤á¤ë¤·¡£²¶¤¬»î¹ç¤·¤¿¤é°ìËÜ¼è¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡£º£¸å¤È¤âÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤³¤ÎÃÄÂÎ£Ò£É£Ú£É£Î¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£±Ê¬£¶ÉÃ¤ÇÇÔ¤ì¤¿½ê¤Ï¡Ö»î¹ç¤È¤¤¤¦»î¹ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£à¼¯»ÖÂ¼¤µ¤ó¡¢¶¯¤¤¤Ê¤¢á¤È¤¤¤¦¤Î¤Èà¼«Ê¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¢á¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤¹¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢º£²ó£³£Ò¡¢¶â¸¶¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê»î¹ç¤¬¤Ç¤¤¿¤éËþÂ¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ç¥é¥¹¥È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤¢¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¹Í¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤É¤ó¤À¤±¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¹Í¤¨¤¿¤¤¡£¿®Íê¤Ç¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬¶á¤¯¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£