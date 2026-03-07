鈴木福、10年前と現在の比較ショットに感動の声「エモすぎる」「素敵な写真」
【モデルプレス＝2026/03/07】俳優の鈴木福が3月7日、自身のInstagramを更新。10年前の姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】21歳子役出身俳優「エモすぎる」10年前との比較写真
鈴木は「僕が大切にしたいこととして、過去の自分、小さかった頃の僕に誇れる自分であり続けるということがあります。今の自分で、過去の自分を喜ばせたいんです。10年前の俺、めちゃくちゃ喜んでくれているだろうな〜これからも頑張ります！」とタカラトミーの人気カードゲーム、デュエル・マスターズのカードを持った10年前のソロショットと、3月に公開されたデュエル・マスターズの新CMの衣装姿を投稿。「みんなもあの頃の仲間を誘って、一緒にデュエマやろう！」とデュエル・マスターズ25周年を祝福している。
この投稿にファンからは「エモすぎる」「素敵な写真」「10年前の福くん可愛い」「大きくなったね」「夢がひとつ叶ったね」「これからも応援します」「笑顔が素敵」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆鈴木福、10年前のソロショット公開
◆鈴木福の写真に反響
【Not Sponsored 記事】