西日本初登場！スターバックス リザーブ® カフェで楽しむ上質ラテ体験

2026年4月、大阪に西日本初出店となる「スターバックス リザーブ® カフェ」が誕生します。心斎橋PARCOと大丸梅田店にオープンする新しいカフェベーカリーでは、エスプレッソを使ったビバレッジとプリンチ®のコルネッティを楽しめるのが魅力。ミラノのバール文化と日本の喫茶店文化を融合した空間で、日常を少し特別にする上質なコーヒー体験を味わえます♡

リザーブカフェの魅力

スターバックス リザーブ® カフェは、エスプレッソを中心としたビバレッジとイタリアンベーカリー プリンチ®のコルネッティを楽しめる新しいスタイルのカフェベーカリーです。

1号店は2025年9月に東京・新宿マルイに誕生し、今回は西日本初出店として大阪の2店舗がオープンします。コンセプトは「日常の少し上質な大人のご褒美体験」。

デザインコンセプトは「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」。スターバックスの原点であるミラノのバール文化と、日本の喫茶店文化を融合させた居心地のよい空間が特徴です。

エスプレッソを中心とした多彩なビバレッジとコルネッティを通して、新しいコーヒーの楽しみ方に出会えるサードプレイスを提案しています。

リザーブ カフェでは、スターバックス リザーブ® ロースタリー東京で焙煎されたコーヒー豆を使用し、4つのカテゴリーのビバレッジを展開します。

サイズはすべてTallサイズのみ、販売期間は定番商品です。

※画像はイメージです。

スターバックス新作♡シュークリーム気分のフラペチーノ＆ラテが登場

ビバレッジ＆フードメニュー

クラシック ダブル トール ラテ（Hot / Iced）



価格：お持ち帰り746円／店内760円

スターバックス リザーブ®のエスプレッソにクラシックシロップを合わせたラテ。ほのかな甘みと深いコクが特徴で、ホットはラテアートで仕上げます。

スターバックス リザーブ® スイートミルク コーヒー（Hot / Iced）



価格：お持ち帰り746円／店内760円

エスプレッソにミルクとクリームを合わせ、ホワイトモカフレーバーソースとバニラフレーバーシロップの甘さを重ねた、やさしい味わいの一杯です。

スターバックス リザーブ® エスプレッソ アフォガート フラペチーノ®（Iced）



価格：お持ち帰り864円／店内880円

バニラアイスクリームをのせたミルクベースのフラペチーノ®にエスプレッソを注いだアフォガート風ドリンク。甘さとコクのバランスを楽しめます。

トゥデイズ コーヒー（Hot / Iced）



価格：お持ち帰り579円／店内590円

スターバックス リザーブ®の厳選したコーヒー豆を日替わりで提供。クローバー バーティカ™を使用し、一杯ずつ抽出します。

コルネッティ ティラミス



価格：お持ち帰り776円／店内790円

コルネッティにコーヒーシロップとマスカルポーネを重ね、『プリンチ® ブレンド』をトッピング。コルネッティとティラミスが融合したドルチェです。

※商品情報は2026年3月2日時点となります。

※商品は時間帯により完売している場合があります。

コルネッティと新しい楽しみ方

プリンチ®の定番商品であるイタリアのクロワッサン「コルネッティ」は、表面はザクザク、中はふんわりとした食感が特徴。

本場ミラノの製法を受け継ぎ、リベイクなしでも楽しめるため手土産にもおすすめです。5～6種のフレーバーを展開予定です。

ミラノの定番スタイルを再現した「ディップスタイル」も魅力。フォームミルクたっぷりのラテにコルネッティを軽く浸して食べることで、バターの香りとコーヒーの風味が広がります。

おすすめは「クラシック ダブル トール ラテ」にシナモンを加えたディップスタイル。自分好みの組み合わせを楽しめます♪

また、ディスカバリーカウンターではカカオニブ、黒糖、ピンクペッパー、ミントパウダー、シナモン、アガベシロップの6種類を自由に選び、オリジナルの味わいにアレンジできます。

上質な時間を過ごせる新空間

心斎橋PARCO店は駅直結の便利な立地で、朝の出勤前から夜のコーヒータイムまで幅広く利用できます。大丸梅田店は食品フロアに位置し、買い物の合間の休憩や手土産選びにもぴったり。

ラテとコルネッティで過ごす時間は、忙しい毎日に小さな贅沢を添えてくれるはず。西日本初のスターバックス リザーブ® カフェで、新しいコーヒー体験を見つけてみてください♡