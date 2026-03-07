◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールB メキシコ 8-2 イギリス(日本時間7日、アメリカ/ヒューストン)

WBC初戦に勝利したメキシコは、3年前の前回大会で日本の前に立ちはだかったランディ・アロザレーナ選手がビッグプレーを見せました。

メキシコはこの試合、2回表に1点を先制するも3回以降は無安打。6回は2つの四死球でチャンスを迎えましたが無得点に終わると、その裏に同点HRを打たれ試合を振り出しに戻されます。

なおも2アウト1、2塁からレフトへヒットを打たれ勝ち越しのランナーがホームへ突入しますが、ここでレフトのアロザレーナ選手が値千金のプレー。ホームへワンバウンドの正確な送球をし、本塁アウトを演出しました。

アロザレーナ選手のプレーで勝ち越しを許さなかったメキシコは、8回に3ランが生まれ勝ち越しに成功。9回にも4点を加えて勝利しました。

9回の攻撃ではアロザレーナ選手もタイムリーを放つと、塁上でおなじみの“腕組みポーズ”を披露。3年前のWBC準決勝で日本と対戦した際に岡本和真選手のホームランをジャンプしてスーパーキャッチした男が、今大会初戦でも躍動しています。