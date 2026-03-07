格闘技イベント「RIZIN」は7日、有明アリーナで今年初戦となる「RIZIN.52」を行った。

大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）に美人格闘家のケイト・ロータス（27＝フリー）は判定で敗れた。

1ラウンド（R）は大島が中に入り、テークダウン。パンチを打ち込む。肘も使う。ケイトは下からの蹴りで対抗も苦しい展開。2Rはケイトは左ハイを見せるが、またも大島にテークダウンを許すも決定的な場面をつくらせない。最終Rはコーナーに押し込まれ、上から押さえた大島にケイトは下から肘を打ち込む。しかし、ケイトは判定0―3で敗戦。

試合後のインタビューでケイトは「完敗ですね。あそこまで何もさせてもらいなくて、強い選手ですね」と涙を浮かべる。「4連勝してここで負けて、作り上げていく。積み上げていかないといけないのですが、この瞬間、積み上げていかないといけないとはいえない」と悔し涙を流す。大島が自らの想定を超えたことは「組まれて、思っていた以上に低くて、肌で感じて修正ができなかった」と振り返った。「下からの肘は練習でやってきた。あんなに固められてくるとは思わず、そこが練習不足だった。相手の気持ちが強くて自分の気持ちが弱かった」と反省の弁。「腕を決められるのが嫌で勇気を持って立ちにいけばよかった」と最後まで悔しそうだった。