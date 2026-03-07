フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が７日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。

この日のテーマは「黄金コンビ」。強豪・ＰＬ学園時代からの先輩、後輩にしてプロ野球・楽天ではともに監督を務めた共通点がある平石洋介氏、今江敏晃氏のコンビが登場した。

平石氏が名門ＰＬでの寮生活を述懐すると、浜田も全寮制の厳しい教育で知られた日生学園での特殊な経験を振り返った。

浜田は「先輩に卵を。どんぶりに山ほど、生卵入ってて（渡される）。『おい！これ２階』って。夜中さ、自習してて、見つかったら殺されるんですよ…。これ。もうミッションインポッシブルですよ…。２階の一番上の部屋におる先輩に」と先輩の命を受け、託された大量の生卵を夜中に２階に運んでいたという。

「（２階の部屋に）行ったら『貸せ。お前、見とけ！』って言われて。俺、外をずっと。先生来るのを見なあかんやん。何してんのかな？と思ったら、アイロンをバン！と出して。（プレート部分の）三角形になってる枠に。うまいことアルミで（囲みを）作ってるわけ。それをパチッとはめて。電気入れて、ジュー…、ジュー…。山ほどあった卵を、そこでスクランブルエッグにして。もう山盛りになってるわけ。俺、それを（１階の）部屋まで無事に届けへんかったら…」と笑わせた。

平石氏も、寮生時代にどうしてもスクランブルエッグが食べたかったと述懐し「僕もこのアイロンを思いついたんですよ！先輩のシャツとかやるんで。このアルミホイルは思い浮かばなかったんです。これを知ってたら夜中、アイロンで食べられましたね…」と悔しそうに唸って笑わせていた。