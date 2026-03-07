かつての日本の地名や、遠く離れたアフリカの国々。さらには身近なプラスチック製品の名称にも共通して隠れている「2文字」があります。歴史や地理が好きな人ならピンとくるかも？

今回は、世界地図や歴史の教科書に出てくるような、スケールの大きな言葉がそろいました。

日本の旧国名からアフリカの国、さらには化学製品の名称まで登場します。歴史、地理、科学の知識を総動員して解く、知的なワクワク感あふれる内容です。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

□□ぜん
□□おぴあ
ぽり□□れん
□□ご
ヒント：「アフリカの角」に位置するあの国は？

正解：えち

正解は「えち」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「えち」を入れると、次のようになります。

えちぜん（越前）
えちおぴあ（エチオピア）
ぽりえちれん（ポリエチレン）
えちご（越後）

「越前」や「越後」は北陸地方の旧国名として有名ですね。また、ポリ袋の素材としておなじみの「ポリエチレン」や、アフリカの「エチオピア」など、意外なところで「えち」という2文字が共通しています。

一見バラバラなジャンルの言葉をつなぐ共通点が見つかると、脳がスッキリしますね！

