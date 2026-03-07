【ひらがなクイズ】日本を飛び出し世界へ！ 共通の「2文字」を1分で特定せよ
今回は、世界地図や歴史の教科書に出てくるような、スケールの大きな言葉がそろいました。
日本の旧国名からアフリカの国、さらには化学製品の名称まで登場します。歴史、地理、科学の知識を総動員して解く、知的なワクワク感あふれる内容です。
□□ぜん
□□おぴあ
ぽり□□れん
□□ご
ヒント：「アフリカの角」に位置するあの国は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「えち」を入れると、次のようになります。
えちぜん（越前）
えちおぴあ（エチオピア）
ぽりえちれん（ポリエチレン）
えちご（越後）
「越前」や「越後」は北陸地方の旧国名として有名ですね。また、ポリ袋の素材としておなじみの「ポリエチレン」や、アフリカの「エチオピア」など、意外なところで「えち」という2文字が共通しています。
一見バラバラなジャンルの言葉をつなぐ共通点が見つかると、脳がスッキリしますね！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
