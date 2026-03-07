午後7時8分から韓国戦

野球日本代表「侍ジャパン」は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦（東京ドーム、試合開始午後7時8分）に臨む。WBCを日本独占配信する「Netflix」では午後6時からプレゲームショーが開始され、豪華メンバーが集結した。

前日6日のチャイニーズ・タイペイ戦、侍ジャパンは大谷翔平投手が2回に先制満塁弾を放つなど、この回一挙10得点。7回13得点コールド勝ちを飾った。グループリーグのカギを握る重要な韓国戦。日本はほぼ変わらない打線で臨む。

週末土曜のナイターゲームとあり、東京ドームは試合前から大勢のファンが詰めかけた。さらにNetflixでは、「Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー」を務める渡辺謙さん、「スペシャルサポーター」を務める嵐の二宮和也さんがプレゲームショーに登場した。侍ジャパンOBでもある和田毅氏と鳥谷敬氏も出演し、韓国戦を占った。

豪華すぎるメンバーにファンの視線もくぎ付けになった。「かっこよすぎる」「なんという豪華なメンバー」「試合前に豪華すぎる」「なんだこれ最高かよ」「みんなかっこいいな」などのコメントが寄せられた。（Full-Count編集部）