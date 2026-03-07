TDR公式ホテル、おとぎ話のようなSNS映えルームが好評！ 9．30まで延長に〈舞浜ビューホテル〉
東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの舞浜ビューホテル by HULICは、好評につき、コンセプトルーム「グローイングフラワールーム」の宿泊プランの販売期間を9月30日（水）まで延長する。
【写真】360度フォトジェニック！ 客室の詳細
■プラン特典も充実
今回販売期間の延長が決定した「グローイングフラワールーム」は、ホテル上層階に位置する特別フロア「ハースフロア」の客室に装飾を施したコンセプトルーム。
色とりどりの花々が咲き誇る森の中をイメージした客室は、幻想的な光を放つタペストリーと蝶々の装飾や、ベッド周りのキャンドルやライトが、おとぎ話のワンシーンのような空間を演出している。
また、光る花束や花冠などの撮影用アイテムも用意。思わず写真に収め、SNSでシェアしたくなるような、心ときめく時間を過ごすことができる。
さらに、プラン特典も充実。ゆったりとチェックインの手続きができる「専用チェックイン会場」や、到着日の12時00分から出発日の16時00分まで利用可能な「専用ラウンジ」、限定のバスアメニティが付属する。
そして朝食は、「ファンタジーダイニング」と「レストラン ファインテラス」の2会場から選択可能。「ファンタジーダイニング」は、専用宿泊プランを予約した人のみが対象なので、ゆったりと朝食の時間を楽しむことができそうだ。
