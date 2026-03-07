民間のシンクタンクが、群馬県内の消費者の家計状況などを調査した結果を発表し、約４５％の人が１年前と比べて「家計が苦しくなった」と回答したことが分かりました。

群馬銀行系の民間のシンクタンク・群馬経済研究所は、ことし１月に県内在住の２０歳以上の男女を対象に、家計の状況などについてアンケート調査を行い、９４４人から回答を得ました。

１年前と比べた家計状況の変化については、「苦しくなった」が４４．８％、「以前と変わらない」が５０％。「楽になった」が５．２％でした。このうち２０代で「苦しくなった」と答えたのは３３．９％で、全ての年代の中で最も低くなりました。群馬経済研究所は、企業が賃上げやボーナスを若年層に厚く配分している可能性があるとしています。

また物価上昇の影響が大きい支出項目を尋ねた調査では、肉や魚、卵といった生鮮食品に影響があると答えた人が９０．５％、コメに影響があると答えた人が８６．１％と続き、食料品を中心に生活に必要不可欠な項目への影響を大きく感じている結果となりました。

群馬経済研究所は、「ことしも賃上げの動きは続くと考えられるが、消費者が期待するほど増えなければ支出意欲が一層低下する可能性がある」としています。