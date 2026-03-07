「途中出場の選手も含めて全員が…」鹿島が４連勝。２戦連発の鈴木優磨が感じる手応え「充実感があります」
鹿島アントラーズは３月７日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第５節で東京ヴェルディとホームで対戦。２−０で勝利した。
この一戦でチームの全得点を叩き出したのが鈴木優磨だ。
26分、柴崎岳の左CKにヘディングで合わせてゴールネットを揺らすと、45＋５分には相手のエリア内でのハンドで得たPKを確実に仕留めて、２点目をマークしてみせた。
前節の浦和レッズ戦（３−２）でも得点を奪い、これで２戦連発と好調を維持している29歳のストライカーは、試合後のフラッシュインタビューで「後半、もう少し押し込みたかったんですけど、今日は苦しいゲームにしてしまったので、そこは課題かなと思っています」と反省する。
それでも、CKから生まれた１点目のシーンを「鹿島のセットプレーは相手に凄い脅威を与えていますし、良いボールが来ているので、中は本当に合わせやすいです」とポジティブに振り返った。
鹿島は４連勝を達成。前節終了後に、チームの状態の良さを口にしていた鈴木は、「苦しい時間帯は、やっぱり１試合（の中）でありますけど、チーム全体で非常にポジティブな声を掛け合って、途中出場の選手も含めて全員がうまく戦えている充実感があります」と手応えを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鈴木優磨がさすがの存在感！ CKからドンピシャヘッド＆冷静なPK
