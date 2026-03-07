怪我の状況が心配される板倉。（C）Getty Images

　 アヤックスの日本代表DF板倉滉は、またしても欠場となりそうだ。

　昨年の夏にアヤックスに加入した板倉は今季ここまで公式戦で21試合に出場。しかし背中の問題によって直近のリーグ戦５試合連続でメンバー外となっており、最後にピッチに立ったのは１月24日に行なわれたエールディビジ第20節のフォレンダム戦だ。

　オランダメディア「Voetbal International」は、当初は軽傷と見られていたものの、離脱が長引いている29歳について「数週間前から背中の痛みに悩まされている」と伝える。
 
　また記事によれば、アヤックスのフレッド・グリム監督は記者会見で、現地３月７日に開催されるフローニンヘン戦に板倉が欠場することを明かしたようだ。

　なお、指揮官は復帰時期を明言せず。負傷者が後を絶たない日本代表にとっても気がかりだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

