負傷離脱中の日本代表DF、今節も欠場と現地メディアが伝える「数週間前から痛みに悩まされている」
アヤックスの日本代表DF板倉滉は、またしても欠場となりそうだ。
昨年の夏にアヤックスに加入した板倉は今季ここまで公式戦で21試合に出場。しかし背中の問題によって直近のリーグ戦５試合連続でメンバー外となっており、最後にピッチに立ったのは１月24日に行なわれたエールディビジ第20節のフォレンダム戦だ。
オランダメディア「Voetbal International」は、当初は軽傷と見られていたものの、離脱が長引いている29歳について「数週間前から背中の痛みに悩まされている」と伝える。
また記事によれば、アヤックスのフレッド・グリム監督は記者会見で、現地３月７日に開催されるフローニンヘン戦に板倉が欠場することを明かしたようだ。
なお、指揮官は復帰時期を明言せず。負傷者が後を絶たない日本代表にとっても気がかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…
昨年の夏にアヤックスに加入した板倉は今季ここまで公式戦で21試合に出場。しかし背中の問題によって直近のリーグ戦５試合連続でメンバー外となっており、最後にピッチに立ったのは１月24日に行なわれたエールディビジ第20節のフォレンダム戦だ。
オランダメディア「Voetbal International」は、当初は軽傷と見られていたものの、離脱が長引いている29歳について「数週間前から背中の痛みに悩まされている」と伝える。
また記事によれば、アヤックスのフレッド・グリム監督は記者会見で、現地３月７日に開催されるフローニンヘン戦に板倉が欠場することを明かしたようだ。
なお、指揮官は復帰時期を明言せず。負傷者が後を絶たない日本代表にとっても気がかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】Jリーガーが好きな女性タレントは？長澤まさみ、ガッキー、広瀬すずらを抑えての１位は…