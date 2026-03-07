女優優香（45）が7日放送の、フジテレビ系「土曜はナニする！？」（土曜午前8時30分）に出演。ハリセンボン近藤春菜との日光二人旅で芸能界であこがれの人について話した。

春菜から「優香さんは芸能界に入られてもうどれぐらいですか」と質問。テレビ画面には優香の顔の横に「芸歴29年目」のテロップが差し込まれ「もう長いね〜」と返した。春菜は「ウチらも気がつけば22年ぐらい」と話した。優香は「う〜ん、20年超えましたね」とうなずいた。

春菜から「どうですか、会いたい人に会えましたか」と聞かれて優香は「会いました」と即答。「私、飯島直子さんがすごい好きで、デビューして少したったときに、CMでご一緒する、ってなって、シーンはなかったんだけど、楽屋にコンコン、って来てくれて」と話した。

春菜は「えー、飯島さんのほうから？」と答えた。優香は「飯島さんが来てくださるんだ、って。『頑張ってね』って、頭をなでてくれて、それでキューンってなって、飛びつきたいくらいにうれしかった」と当時の思いを振り返った。そして「こんな素敵な女性になりたいと、そのときますます思いました」と話した。