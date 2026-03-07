◇女子ゴルフツアー ダイキン・オーキッド・レディース第3日（2026年3月7日 沖縄県 琉球GC＝6610ヤード、パー72）

昨季年間女王の佐久間朱莉（22＝大東建託）が4バーディー、1ボギーで、この日最少タイの69をマークし、通算14アンダーで単独首位を守った。リードを2打から4打に広げ、ツアー通算5勝目に王手を掛けた。

最大瞬間風速16・5メートルの強風が吹き荒れる中でも、女王のゴルフは乱れなかった。この日最少に並ぶ69でホールアウトし「タフなコンディションだなと思いながら、リズムが速くならないことを心掛けてプレーした」と胸を張った。

1つ伸ばして迎えた8番パー3で第1打をバンカーに打ち込みながら1・5メートルに寄せてパーセーブ。初日から44ホール連続ボギーなしで99年に具玉姫（韓国）が樹立した開幕から43ホール連続ボギーなしのツアー記録（記録の残る90年以降）を塗り替えた。

報道陣から記録を知らされると「凄いですね。今週はバンカー（ショット）を強化してきた。そこがうまくいけた」とうなずいた。

続く9番でティーショットが深いラフにつかまり、今季初めてボギーを叩き記録は途切れたが「ラフにずっぽり入っていたのでしようがない。ボギーは来るものと思っていた」と切り替え、後半3バーディーを奪った。13番パー3ではあと10センチでホールインワンのスーパーショットを披露してギャラリーを沸かせた。

2位に11打差を付けて圧勝した昨年10月のマスターズGCレディース以来のツアー通算5勝目は目前。4打のリードもあるが「（8打リードで最終日を迎えた）マスターズほどではいし、何が起こるか分からないコースなので、自分のプレーに集中したい」と気の緩みはない。