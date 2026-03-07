タレント大沢あかね（40）が7日、東京・千代田区のニッポン放送イマジンスタジオで、自身がパーソナリティーを務める「大沢あかねLUCKY7 supported by犬塚製作所」（月〜金曜午後9時50分）2度目の公開収録を行った。

アイドルグループ“きゅるして”こと「きゅるりんってしてみて」環やね（27）、チバゆな（24）をゲストに招き、5つのテーマでトークを繰り広げた。

同グループは01年、環、チバと島村嬉唄（25）、逃げ水あむ（27）の4人で結成。環は「特に面識もなく集められて、今年で6年目。こんなにもつと思わなかった」とし、チバは「いつまで続くかなと思っていた」という。

だが、グループは6年目に突入。継続の秘訣（ひけつ）をチバは「良い意味でカッチリしていない」、環は「まあ〜みたいな緩さかな」とした。収録中のほんわか雰囲気に、大沢も納得した。

環がリーダーであることを聞くと、「えっ!?」と驚きを見せた大沢。「リハを見ていてゆなちゃんの方が…」とすると、環は「えっ？ 見えませんか？」とプチ・クレーム。

チバは「（環が）いなかったら終わっていたような事も多かった。決断力がすごい」とフォローし、「今日のリハでも、台本のどこを読んでいるのか分からなくなったのを助けてれた」とエピソードを披露した。

同グループはSNS上で、特に女性に人気がある。SNS上のハプニングを聞かれると環は「2時間前の話が…」と切り出し、「公式アカウントが乗っ取られた」とホヤホヤのハプニングを紹介。「ニッポン放送についたらマネジャーさんが来ていなくて。そしたら（アカウントが）乗っ取られていて…」と明かした。大沢が「でも明るい」とすると、「うちらは大丈夫！」と明るくほほ笑んだ。

この5年間を2人は「あっという間だった」とした。環は「コンセプトがころころ変わるけど、“かわいいリアリズムの追求”はこの2年くらい変わっていない。もうしばらくは、これでいきたいのでよろしくお願いします」とアピールした。

この収録は16〜20日に放送される。