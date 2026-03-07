西川貴教、ライブ会場で迷惑行為を確認 「『誰ひとり置いていかない』それが僕の信念」注意呼び掛け
アーティスト・西川貴教のオフィシャルファンクラブ「turbo」が6日、公式Xで、ライブ・イベント会場での迷惑行為を報告すると同時に、注意喚起を行った。
西川が出演するライブ・イベント会場で「『車椅子の方の付添人』を偽り入場、車椅子観覧エリアではなく前方ブロックへ侵入する行為」と「ほかのお客様に声をかけ、強引に座席交換を強要する行為」などが確認されていると報告。
「ライブ・イベント会場は、すべてのお客様が公平に楽しむ場所です。ほかのお客様を不快にする迷惑行為は絶対にお止めください」と訴え、「そのような行為をしていることが認められた方は、西川貴教が出演するライブ、イベント等への出入り禁止および、ファンクラブの強制退会の措置を講じます」と注意喚起を行った。
西川も自身のXで、この投稿をリポスト。「『誰ひとり置いていかない』それが僕の信念です。同じ思いで１枚のチケットを手にしてくれた方が、等しく公演をお楽しみいただく為に、ご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます」と呼び掛けた。
【全文】
ライブ・イベント会場における迷惑行為についてご報告とお願い
西川貴教が出演するライブ・イベント会場において、お客様による迷惑行為が確認されて
おります。
▼迷惑行為（1）
「車椅子の方の付添人」を偽り入場、車椅子観覧エリアではなく前方ブロックへ侵入する行為
▼迷惑行為（2）
ほかのお客様に声をかけ、強引に座席交換を強要する行為
ライブ・イベント会場は、すべてのお客様が公平に楽しむ場所です。
ほかのお客様を不快にする迷惑行為は絶対にお止めください。
今後、そのような行為を受けた、見かけた際は、お近くの係員にお伝えいただくようご協力をお願いいたします。
また、そのような行為をしていることが認められた方は、西川貴教が出演するライブ、イベント等への出入り禁止および、ファンクラブの強制退会の措置を講じますので、絶対にお止めください。
