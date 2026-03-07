俳優で気象予報士の石原良純（64）が7日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。妻の子育てに口出ししないことを明かした。

庄司智春は「子どもたちに口出しちゃって、しかっちゃったりとか怒っちゃうんですよ、怒らない父親って憧れるんですよ」と語った。

庄司から「なんでそんなことやってんだよってついつい言っちゃうんですけど、そういうときどうしてるんですか」と聞かれると、良純は「間違えて崖落ちるようなら止めるけどさ、別に大丈夫だろうな。『まじかよ』『そうするの？お前〜』って」と子どもの行動を止めないことを明かした。

良純は、子どもの反抗期について「なかったね」と明かした。藤本は「あったんじゃないですか？」と聞き、庄司も「奥さまが対応してた？」と聞くも、良純は「あんまりなかったな」と答えた。

庄司は「奥さまがしかってるときに、良純さんが『まぁまぁまぁ』みたいな入っていかないんですか？」と聞くと、良純は「俺もしかられちゃうから行かない」ととぼけて答えた。

庄司は「そこの距離感がうまいのかもしれないね」と反応した。

良純は「だって、『お前わかってんのか？子育てを』って言われたらさ…」と語った。藤本は「たしかにね。でもそこまで責任持つのも嫌っていうのもあるじゃん、奥さん側もさ」と話すと、良純は「『自分の責任です』って、それだけは言うからと答え、渡（哲也）さんが言ってたから『自分の責任です』」とモノマネを交えて語った。