メキシコ市の通りの掲示場所に行方不明者の写真を設置する捜索グループのメンバー/RODRIGO OROPEZA/AFP/AFP via Getty Images via CNN Newsource

（CNN）メキシコ西部グアダラハラに住んでいたエクトル・ダニエル・フローレス・エルナンデスさんが行方不明になったのは、2021年のことだった。その2年後、父のエクトル・フローレスさんの目の前で、息子が再び口を開いた。人工知能（AI）を使って静止画をデジタル加工した動画の中で、当時19歳だったエクトル・ダニエルさんは失踪の経緯を語り、生きている自分を見つけてほしいと当局に訴えた。以来、息子探しは父親の人生の目的になった。

「初めての時は最後まで見ることができなかった」。この動画が制作された当時のインタビューでエクトル・フローレスさんはそう振り返った。「それを受け入れるには時間がかかった。自分が持っている最後の写真でその姿を見て、捜査で分かったことを語るのは、あまりに苦しい」

この動画は、行方不明者の家族でつくる西部ハリスコ州の2団体「ルス・デ・エスペランサ（希望の光）」と「アラス・デ・リベルタード（自由の翼）」が23年に立ち上げたプロジェクトの一環として制作された。エクトル・フローレスさんはルス・デ・エスペランサの代表を務める。

メキシコでは行方不明者があまりに多い。内務省が1964年に統計を取り始めてからの記録では13万2000人を超えている。人権団体のヒューマン・ライツ・ウォッチは、政府の行方不明防止対策や犯罪者に対する罰則が不十分だと指摘する。

クラウディア・シェインバウム大統領は、行方不明事件のほとんどに組織犯罪が絡むことを認めている。アムネスティ・インターナショナルはこの問題について、全般的な治安の悪さに起因する可能性があると指摘する。全ての行方不明事件の原因に関する公式統計は存在しないものの、国がまとめた記録には、左翼組織やゲリラに対して当局が犯した失踪事件も含まれる。ただ近年は、犯罪組織に対する闘いが激化したことに伴う行方不明者が大半を占める。

政府は2025年3月、行方不明事件への対応の迅速化を目指す一連の取り組みを発表した。行方不明を誘拐と同等の重大事件として扱い、統計の活用を促進させ、被害者支援の向上を目指す。

一方、動画生成プロジェクトは、AIや機械学習を使ってこうした危機への対応を支援する新世代プロジェクトの一角を占める。大学や捜索団体、捜査機関などが行方不明者の捜索のためにAIの開発や導入を行い、データベース分析や科学捜査、成長予測などの技術を活用している。

AIでタトゥーを特定

メキシコの非政府組織Lab-Coは、行方不明者の捜索にAIを取り入れた三つのプロジェクトを推進している。

このうち「IdentIA」では、身元不明の遺体に刻まれたタトゥーの写真をAIで特定して分類できる。

ユーザーは、タトゥーの文字やタトゥーを言葉で形容した内容を入力して検索できるほか、身元不明者のタトゥー情報を記録したデータベースと写真を照合する画像検索も利用できる。

「タトゥーの質や角度は関係ない。このシステムはベクター検索を使用しており、インターネットは不要だ。不適切なコンテンツがインターネットにアップロードされることはなく、誰の情報も流出することはない」

Lab-Coのアンヘル・セラーノ氏はそう語り、IdentIAを使ってわずか数秒でタトゥーを検索し、行方不明者の情報と照合するデモを実演してくれた。

同システムはこのほどハリスコ州の行方不明者データベースに組み込まれ、キンタナロー州とサカテカス州の科学捜査機関への導入も進められている。

Lab-Coのもう一つのツール「ContextIA」は、捜査資料の構造化されていない文書を処理してデータを抽出できる。電話番号やナンバープレート、座標といったデータを抽出したり、異なるデータベースに記録された情報を横断して参照したりすることも可能だ。

3番目のツールでは、名前を構造化された形で分析でき、名前の書き方がデータベースによって異なる場合でも、一致する情報を発見できる。このツールはこれまでに、身元が確認されながら引き取り手が現れない遺体の家族捜しに使われているという。

「家族捜しは難しい。そこで我々は、全国の各州を横断して行方不明者の記録と鑑定機関の記録を比較分析できるツールを開発した」とLab-Coのトーマス・ファべネック所長は説明する。

行方不明者の顔を再現

イベロアメリカ大学（メキシコ市）のアンドレア・オルカシタス氏によると、一部の検察では「ImageBox」というツールを使って遺体安置所や法医学機関に運ばれた人物の顔の画像を整え、身元の特定に役立てているという。

「これで痛ましい写真を見ることを強要せずに済む。遺体安置所の目録を参照すれば、どんな人でも精神的ダメージを受ける」とオルカシタス氏は言う。

メキシコ市の検察は、AIを使って画像を整形し、損傷した部分を付け加えたり修復したりしてリアルな画像を復元できる「インペインティング」技術を利用している。この結果を使って逆捜索を行い、その人物の家族捜しに役立てる。

成長した子どもの顔写真を生成

メキシコ国立自治大学（UNAM）の研究チームが開発した「レグレサ・プロジェクト」は、行方不明になってから何年もたった子どもの現在の顔を予想して画像を生成することを目指している。

通常、行方不明者の捜索には直近の写真が使われる。しかし子どもの場合、すぐに発見されなければ、時間がたつうちに成長して顔や体形が変わり、識別できなくなる可能性がある。

このプロジェクトはまだ試験段階だが、AIツールを自然人類学や社会人類学の知識や技術と組み合わせ、行方不明の子どもの写真を使って5歳、15歳、30歳になった顔を推定する。大人が子どもの時にどんな顔をしていたかを推定することもできる。

公式統計によると、1964年から2025年9月までの間に行方不明になった17歳以下の未成年は11万8000人以上に上る。メキシコの子どもの人権団体は22年の報告書の中で、行方不明になった未成年は組織犯罪に加担させられたり、性的搾取や人身売買の被害者になったりする恐れがあると指摘していた。

1日に41人が行方不明になるというメキシコで、行方不明者の全国的な捜索を支援できるツールの重要性は大きい。

今後はどの部分で効率化が必要かを見極めることが欠かせない。「こうしたAIツールをどう運用し、機能するかどうかやどのような改善が必要かを見極めたい。国家捜索システムを構成する組織内のワークフローを理解することも必要だ」とオルカシタス氏は話している。