お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）とお笑いコンビ、フットボールアワー後藤輝基（51）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（深夜0時48分）に出演。20年以上前に一緒に仕事をしたころの話をした。

今回はグルメインフルエンサーむにぐるめをガイド役に、有田、後藤、＝LOVE大谷映美里（27）が東京・浅草を探訪。

有田は後藤に「最初に仕事を一緒にしたのは相当前だよね」。後藤も「相当前だと思いますね」。フットボールアワーがM−1グランプリで優勝したのは23年前の2003年。「そのくらいから共演しているから20年くらい」と有田。

フットボールアワーが東京に出てきたばかりのころ、「コンビで一緒に飲みに行った」と話した。その時に有田は「後藤は本当にやりやすい」と印象を話したという。その場で「ちゃんとした情報とか、真面目なことを堂々と言える人だからボケやすいのよ」と言い、後藤の相方の岩尾望（50）に「なあなあ、岩尾、ボケやすいよな、と言ったら…」。岩尾は「『まあ…』みたいになって」。そして有田は「どうしたのかなと思ったら、後藤が急に『こいつはアカンのですわ！こいつクズですから！』って、岩尾に」とブチ切れたという。

さらに「『こいつボケへんのですよ』って。『俺はまともなことを言う、ツッコミもする。こいつよりも俺の方がボケ先に浮かんでますから』って」と、まくしたてた。それを受けても岩尾は「いやぁ…」。そこに後藤は「おまえ、全然あかんねん！」と追い打ちをかけた。有田は一連の会話を見て、後藤のことを「こわ、この男、と思って」と話した。

後藤は大笑いした後、「思い出しました。当時、いちばん仲悪い時期」と話した。そのころの岩尾に「4時間特番、ひとこともしゃべらないとか。ひとこともしゃべらんと、ベンツのゲレンデに乗って帰っていく」とイラついていたことを明かした。