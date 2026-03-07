【東京都心 雪の予想】東京、埼玉、神奈川でも雪が降る可能性

７日（土）の雨を境に「冬型の気圧配置」に変わり、寒気が南下してきます。関東地方南部の上空１５００メートルには「氷点下３度以下」の寒気が流れ込んできそうです。東京でも「雪が降る」可能性があります。

画像で掲載しているでは、８日（日）未明と、９日（月）から１０日（火）にかけて関東甲信地方で雪が予想され、東京、埼玉、神奈川など関東南部の平地でも雪を示す白がかかっています。

雪にならなくても、みぞれや冷たい雨となる可能性があります。

8日から12日にかけての「」は画像で掲載しています。

雪シミュレーション８日（日）～１２日（木）雪が予想されている時間帯と地域を詳しく見る

・では、未明から東京、神奈川、千葉など関東甲信地方で「雨か雪」が予想されていますが、積もることはなさそうです。

・では、午後から、東京、神奈川、山梨、埼玉の一部で「雪」の予想がでています。

・では、東京の広い範囲と、山梨、埼玉、神奈川、栃木、茨城、長野などで、未明から朝にかけて「雪のピーク」になりそうです。

・では、長野、山梨、群馬、栃木のほか、埼玉や東京の一部で夜に雪が予想されています。

シミュレーションは実際の降り方と異なったり、実際よりも広く予想されることがあります。気象庁から発表される最新の気象情報を確認してください。

9日シミュレーションのポイント 午後は埼玉、神奈川、山梨、東京などの一部で雪が予想10日（火）シミュレーションのポイント 未明から朝にかけて東京の広い範囲と、神奈川、埼玉、山梨、栃木、茨城で雪が予想【寒気のシミュレーション】７日（土）～１１日（水）

「冬型の気圧配置」に変わるため「寒気」が南下してきます。氷点下3度以下の寒気が関東地方南部に流れ込んできそうです。

