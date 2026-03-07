宿舎建設予定地は1960年代ごみ処理場

馬毛島で自衛隊基地の建設が進む中、地元・西之表市で隊員宿舎の工事が地中のごみで中断している問題で、市が廃棄物混じりの土を処分する方針であることが分かりました。

西之表市の馬毛島では自衛隊基地の建設が進んでいます。

防衛省は馬毛島で勤務する自衛隊員が暮らす97戸分の宿舎の整備を市内に計画。しかし、建設予定地は1960年代ごみ処理場で、地中から大量の古タイヤや空きびんなどが出たことから工事はおととしから止まっています。

廃棄物混じりの土を処分 市が負担

関係者などによりますと、西之表市が今年6月以降に、廃棄物混じりの土を処分する方針であることが分かりました。また、防衛省が近く、建設予定地を重機で掘り起こしてごみのない範囲を確認するということです。

いずれの費用も市が負担する方針で具体的な額は分かっていません。

建設予定地は、防衛省が2022年に西之表市から2260万円で購入しました。西之表市はこれまでの取材で「ごみ処理場だったことは売却前に防衛省に説明した」としています。

・