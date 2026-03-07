アイナ・ジ・エンドがパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「東芝ライフスタイル アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」。日々の他愛もない話から、日常で大切にしていることなどを、リスナーからのメッセージも交えながらまったりとトークするプログラムです。時に、自身の音楽や最近の活動、アイナ・ジ・エンドが今この人と話したいと思うゲストなども招いていきます。3月7日（土）の放送では、大親友でもある音楽家のCocomiさんをゲストにお迎えしてお届けしました。

（左から）Cocomiさん、パーソナリティのアイナ・ジ・エンド

アイナ・ジ・エンド：今日の「ほなまた」にはゲストの方が来てくれています！ ahamoの新テレビCMで一緒に共演した、音楽家のCocomiさんです。Cocomiさんはフルート奏者で、唯一クラシックをやっている私の友達なんです。本当に大好きな友達なので、一緒にお話しができるのが楽しみです。自己紹介をよろしくお願いします！Cocomi：皆さま、こんばんは。フルート奏者のCocomiです。イェーイ！アイナ：Cocomiが来てくれたぜー！ テンションが異様に高い。めちゃめちゃ声いいよね。Cocomi：嘘？ 声がいい人に言われるとちょっと自信がついちゃう。アイナ：2人で会うのはahamoのCMぶりかな？Cocomi：CMぶりだね。アイナ：今日はいつも通り、いろんな話を自由にしていこうと思います。2人が知り合ったきっかけからお話ししていこうと思うんやけど、覚えてる？Cocomi 覚えてる！ めちゃくちゃ覚えてる。アイナ：覚えてるんだ。Cocomi：2022年の音楽番組に出たときにアイナも一緒に出ていて、サイン入りのCDをお互いに交換して、一緒に記念撮影をしたのを覚えている。アイナ：私も覚えてる！ 楽屋挨拶に行かせてもらって「インスタライブを見てます！」とか言って。Cocomi：めちゃくちゃ嬉しかった。アイナ：ほんまに？ でさ、なんでこんなに仲良くなったんやったっけね？Cocomi：お互いにワンちゃんを飼っているっていうのもデカいし、あとは初めて2人でご飯に行ったとき、結構緊張して行ったのね。アイナ：あー、そうだったんだ。緊張していたんだ。Cocomi：緊張しながら2人で焼肉を食べたんですけど。そのときにクラシック音楽家のグレン・グールドっていうピアニストの名前が出てきて「クラシックの世界じゃない方がグレン・グールドを知っているなんて面白いぞ」と思って、そこから私が質問攻めでどんどん聞いちゃって。アイナ：そうだ、そうだ。Cocomi：それで「この人めっちゃ面白い！ 最高！」ってなって、「次回はワンちゃんと一緒に会おう」ってなったのを覚えている。アイナ：あの日はすごい楽しかったんだよね。Cocomi：めちゃくちゃ楽しかった。だって初対面なのに3時間以上も話すっていう。実は妹からその日にLINEが入っていて。アイナ：え、なんて？Cocomi：「まだ帰ってこないの？ Where are you？」みたいな。アイナ：英語なんや。Cocomi：そう。「Are you in the taxi?」みたいな。「タクシーの中なの？」「まだ帰ってこないの」って連絡が入っていて。気づいたら「あ、ずいぶん時間が経ってる！」ってなって。アイナ：めっちゃ喋ったもんね。Cocomi：めっちゃ話してたよ。

Cocomiさん

アイナ：フルート奏者のCocomiさんということで、フルートのこともお聞きしたくて。Cocomiはなんでフルート奏者になろうと思ったの？Cocomi：元々3歳のときに、ジブリ映画の『耳をすませば』を観て……天沢聖司くんっていう子がいるんだけど、その人に恋をして。彼がヴァイオリン職人を目指していて「頑張っていてかっこいい！」ってなって、「私もバイオリンをやりたい！」って思ったのが音楽人生の始まりです。アイナ：すごい、ジブリじゃん、うわー。Cocomi：だからジブリで全部始まった感じ。アイナ：すごいな。Cocomi：その後ヴァイオリンの音楽教室に通っていたんだけど、隣の教室から「なんかすごい綺麗な音の楽器が鳴ってる！」って思ったら、それがフルートだったの。11歳くらいかな？ それでフルートも始めて。アイナ：ヴァイオリンはずっと続けていたの？Cocomi：ヴァイオリンはずっと続けていた。桐朋女子高等学校の音楽科に通っていたんだけど、そこに入るまでずっとヴァイオリンとフルート両方を学校に背負っていく通学みたいな。アイナ：え、すごい！Cocomi：なんか二刀流みたいな。でも桐朋に入学してからフルート1本になったね。アイナ：それまではちょっと迷ってたってこと？「ヴァイオリンもいいな、フルートもいいな」みたいな。Cocomi：でも、聴いているとやっぱり弦楽器の響きって本当に美しくて「うわ、いいなー」と改めて思ったのでフルートに絞ろうと。アイナ：すごいね！ だって全然違うだろうからね。演奏の仕方も音の感じ方も勉強方法も。Cocomi：フルートは右で、ヴァイオリンは左だしね。アイナ：すごいね。そんな人いた？ ヴァイオリンとフルートどっちも持って学校に来る子。Cocomi：それこそ、妹も。アイナ：妹だ！ そこも一緒なんだ。Cocomi：そう。全く同じ楽器を経験しているの。アイナ：Cocomiのデビューアルバム『de l'amour』を出したのが2022年？Cocomi：そうだったと思う。アイナ：2022年から毎年アルバムを出しているよね。これに私はびっくりして。だって1枚のアルバムを作るのって結構な労力がいるじゃない？ しかもそれがクラシックとなればさ、「いっせーのーせ！」って演奏するわけじゃない？ レコーディングが大変やろうなと思って。Cocomi：でも逆にいつも一緒にやっているから。母親のアルバムにフルートで参加したことがあって、（楽器ごとに）別々に録るじゃない？ そのときに「なんか難しい！」って思った。アイナ：へー！Cocomi：逆に私はそっちが難しかったかもしれない。アイナ：すごいなあ。私、一緒の空間でやっていたら「間違えたらどうしよう！」とかさ……。Cocomi：それは常に思っているよ。もうだって謝り倒すもん。「あ、ごめんなさい！」って。アイナ：すごくなーい？Cocomi：いや、私はそっちのほうが難しいと思う。アイナ：今日はね、リスナーのみんなとCocomiの最新アルバム『Bouquet de Cinéma』から、私が好きな曲をみんなと聴きたいんやけど、いいですか？Cocomi：もちろんです。アイナ：ちょっとCocomiに曲紹介をお願いしてもいいですか？Cocomi：はい。映画『シンドラーのリスト』より「テーマ」です。アイナ：もう本当にこの曲が大好きで。Cocomi：嬉しい。アイナ：作業をしながら聴いていたはずなのに、なんかもう耳が音に集中しちゃって、気づいたら作業を止めていたことが何度かあったんだよね。Cocomi：へー！ 嬉しい。アイナ：Cocomiのコンサートにも行かせてもらって、今手元にある『Bouquet de Cinéma』。私、このポスターも持ってます。Cocomi：やばいよ。やばいよ！アイナ：（笑）。なのでまた行かせてください。Cocomi：よろしくお願いします。

パーソナリティのアイナ・ジ・エンド



