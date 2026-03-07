◇オープン戦 オリックス 8-0 巨人(7日、京セラドーム)

巨人の育成ドラフト5位ルーキーの知念大成選手が「2番・レフト」で先発出場。試合中、幾度となく若さあふれるハッスルプレーで会場を沸かしました。

知念選手はこの日が5度目のオープン戦出場となり、初回の第1打席では相手先発・九里亜蓮投手のグラブをはじく内野安打を放ちます。すると3回の第2打席では、1死1塁でセカンドゴロを放ち、ランナーとして1塁に残ると、直後にヘッドスライディングで2盗に成功します。

その後、6回の第3打席では持ち前のフルスイングを見せ会場を沸かせます。空振りに終わりますが、このガッツにベンチで見守っていた阿部慎之助監督も笑顔になりました。

そして打撃だけでなく守備でも躍動。レフトを守る知念選手は、6回裏にオリックスの4番シーモア選手のレフトフライを全速力で追い、レフト線際でスライディングキャッチに成功します。

さらに知念選手は第4打席でもいい内容の打席を送ります。1死2塁のチャンスで外角の変化球を逆らわずにスイング。打球は左中間へ飛び、抜ければタイムリーとなる打球を放ちますが、オリックスのレフトを守る山中稜真選手の背走キャッチのファインプレーに阻まれ、惜しくもヒットとはなりませんでした。

試合は巨人の完封負けとなりましたが、ルーキーの知念選手が攻走守に躍動する姿がありました。