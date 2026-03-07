フィギュアスケートの坂本花織選手が最後の舞台を世界選手権と表明しました。

大阪市内で行われた「オメガ」のイベントに出席した坂本選手。ミラノ・コルティナオリンピックでは団体と女子シングルの2つの銀メダルを獲得。実家で過ごすなどのんびりした時間もすごせたといいます。

五輪前の2025年6月に新シーズンを最後に現役引退を発表していました。

引退後は「スケートメインの生活だったのでいろんなことにチャレンジしていきたい。今までできなかったこととかやってみたいことに時間を使いたい」とし「最終的にはインストラクターになって育成のほうに全集中できれば、それまではアイスショーにでれたらでたい。育成では自分の経験を活かして世界で活躍する選手を育てられるように、自分自身も研究を怠らず前進し続けていければ」と話しました。

坂本選手が現役引退に選んだ舞台は3月24日に開幕する“世界選手権”。「そこでしっかりと自分自身が満足できる、これでやりきれたと思える試合にできたらいいなと思います」と笑みを浮かべました。