日大三高の野球部員らが、女子高校生にわいせつな動画を送らせ拡散したなどとして、先月、書類送検された事件を受けて日大三高はきょう（7日）、ホームページで野球部の春季大会への出場辞退を発表しました。

この事件は、日本大学第三高校・硬式野球部員の男子生徒らが、女子高校生（15）にわいせつな動画や写真を撮らせて送信させたうえ、別の部員らに動画を送信したなどとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いで先月、警視庁に書類送検されたものです。

この事件を受けてきょう、日大三高はホームページ上で硬式野球部の春季大会への出場辞退を発表しました。

【以下全文】

本校生徒による不祥事により、関係の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを、あらためてお詫び申し上げます。

現在、硬式野球部は活動を停止し、事案の重大性を踏まえ、指導体制および寮運営体制の見直しを進めております。

このような状況を鑑み、春季大会への出場は辞退させていただくことといたしました。

大会関係者の皆さまならびに参加校の皆さまにはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。