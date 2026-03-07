3月6日（金）放送のスポーツバラエティ『オフレコスポーツ』に、新体操日本代表「フェアリージャパン」が登場。

昨年、世界新体操選手権で史上初の団体総合金メダルに輝いた彼女たちが、新体操選手ならではの意外な“あるある”を語っている。

【映像】新体操選手の“ちょっと恥ずかしい職業病” 座るときも我慢するのが大変「股関節が…」

新体操選手といえば、髪の毛をひとつにまとめたお団子ヘアがトレードマークだが、普段は「できるだけおろしたい」という彼女たち。その理由は、チーム最年長の鈴木歩佳（26歳）いわく「ハゲるから」。

毎日きつく髪を結んでいるため、「ここら辺がちょっと…」と生え際へのダメージをカミングアウトし、MCの近藤千尋を驚かせた。

ちなみに、髪の長さはお団子ができるまで伸ばさなければならず、ショートカットはもちろんNG。チームの統一感を保つため、「全員黒髪」というルールもあるそうだ。

さらに、メンバーからは「座ったりしたときに、脚が開いちゃうんです」と、ちょっと恥ずかしい悩みが明かされた。新体操選手は常に股関節が開いている状態のため、無意識に脚が開いてしまう癖があるとのこと。

実際にトーク中も、無意識に脚が開かないよう「手で押さえています」と必死に堪えている事実を明かすと、スタジオは大きな笑いに包まれた。