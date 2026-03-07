7人組グローバルボーイズグループ NAZEが、2026年5月に世界デビューすることを発表した。

（関連：【画像あり】5月に世界デビューするNAZE、メンバーソロアーティスト写真）

NAZEは、韓国出身のユンギ、アト、キムゴン、ドヒョク、タイ出身のターン、そして日本出身のカイセイとユウヤの7名で構成されており、それぞれ異なるバックグラウンドと個性を持つメンバーとなっている。

正式なアーティストとしてのデビューを前に、ドラマ『DREAM STAGE』（TBS系）に物語のカギを握る役柄として出演。さらにドラマと連動した形で、楽曲配信やライブイベントなどを展開。主題歌およびドラマ劇中歌として5曲に参加したほか、東京、大阪、福岡にてショーケースツアーを開催している。

そして、3月6日に放送された同ドラマ第8話では「NAZE 5月 世界デビュー決定！」というテロップとともに、デビューを正式発表。その後、NAZE公式SNSアカウントを通じてティザー動画も公開となった。

所属事務所であるC9エンターテインメントは「NAZEが5月のデビューを決定し、準備に拍車をかけている。全方位プロモーションを通じて築き上げた成長ストーリーを基に、完成度の高い成果を披露する予定」とコメント。「NAZE の本格的な活動に多くの期待と関心をお願いする」としている。

（文＝リアルサウンド編集部）