新婚FW山岸2発などで名古屋が今季最多5ゴール圧勝!福岡は2試合連続退場者出して4連敗
[3.7 J1百年構想リーグWEST第5節 福岡1-5名古屋 ベススタ]
名古屋グランパスが今季最多となる5得点を奪って、敵地でアビスパ福岡に大勝した。
新婚パワーがいきなりさく裂した。5日にタレントのSHONOさんと結婚したことを発表したFW山岸祐也が前半12分、MFマルクス・ヴィニシウスの出した浮き球でエリア内に入ると、DFに競り勝ってゴールに流し込む先制弾を蹴り込んだ。
さらに名古屋は前半25分にMF稲垣祥のミドルがディフレクションして入ったゴールで追加点を奪うと、同39分にはFW木村勇大にもゴールが生まれ、前半だけで3点のリードを奪うことに成功する。
後半に入っても勢いを継続させる名古屋。後半4分にMF中山克広がゴールネットを揺らした場面はオフサイドになったが、同19分に中山の折り返しに反応した山岸が豪快にゴールネットに突き刺して4-0とする。
一方の福岡は後半38分にDF辻岡佑真が2枚目のイエローカードで退場となる。福岡は前節のFW見木友哉に続く退場者となった。後半44分にセットプレーの作り直した流れからDF岡哲平が意地のゴールを決めて1点を返したが、同アディショナルタイム6分に名古屋の若武者・森壮一朗にダメ押し点を許した。
名古屋は連敗を2でストップ。対する福岡は4連敗となった。
