佐藤龍之介が圧巻弾…今シーズン初、国立で初、FC東京で初ゴール「このまま勢いを止めずに行きたい」
[3.7 J1百年構想EAST第5節 FC東京 3-0 横浜FM MUFG国立]
5万2934人が集った国立競技場の大舞台で、スーパーゴールを沈めた。FC東京MF佐藤龍之介は前半16分にチーム2点目をマーク。「ひとつ結果というところもそうだし、プレーというところでも自分らしさは出せた。このまま勢いを止めずに行きたい」と力を込めた。
圧巻のミドルシュートを決めた。前半16分、FW長倉幹樹からのサイドチェンジを受けた佐藤はPA左へ。DF井上太聖に1対1を仕掛けながらシュートを狙う。「ニアでもファーでも打てるような場所に置いた」(佐藤)。井上のブロックをかいくぐるような股下シュートでニアサイドを狙い、GK木村凌也に触れられながらもゴールを決め切った。
「(股下は)得意な形なので、あそこで足を出してくると思った。股はいつもアイデアとしてある」。さらに長倉からのラストパスについても、事前に要求していたという。
「一個前のシーンで長倉選手が持ったときに、マルセロ・ヒアン選手にパスを出したシーンがあった。そのときに逆がフリーだったので、逆を見ておいてほしいということを伝えたら、その次にいいボールが来た」
計算通りの流れから決めたゴールは、自身にとって今季初ゴールであり、国立競技場での初ゴールであり、そしてFC東京の選手としての初ゴールとなった。
2023年夏に16歳でプロ契約を締結後、なかなか出番は来なかった。昨シーズンはレンタル移籍先のファジアーノ岡山でブレイクして今季から帰還。そして、3年越しにFC東京での初得点を果たした。「プロになってから3年くらい経って東京でのゴールなので、非常に長かった」。安堵の表情で喜びを噛みしめていた。
2試合連続スタメンで、切れ味は増している。前半41分には長倉からのパスを受ける姿勢で相手2選手を引き付けながら、華麗なターンで置き去りに。「今年で一番キレがよかった。去年、毎試合毎試合出て、常にああいったプレーができていた。今年もようやくそのフィーリングが自分のなかで合ってきた」。19歳は胸を張りながら、さらなる活躍の予感を漂わせていた。
(取材・文 石川祐介)
