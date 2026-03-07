藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝が永瀬拓矢九段（33）を挑戦者に迎える第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞）第5局が8、9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で指されるのを前にした7日、対局者がそれぞれが取材に応じた。

ここまで永瀬が3勝し、王将位獲得に王手をかけている。藤井とは王将戦第3、4局に加え、今月5日に指された叡王戦の準決勝でも勝利し直近で3連勝。「1局1局ベストを尽くせている状態が続いている」と充実の表情を浮かべる。大一番を前に「変わらず集中したい」と気合を入れた。

対する藤井は7番勝負では初のカド番。「敗れた将棋は1日目で判断ミスが出てしまい。2日目は全体的にチャンスの少ない将棋になってしまった」とここまでの対局を振り返る。「均衡のとれた局面で2日目を迎えるということができていない。どうまとめられるか」と語った。

先手藤井、後手永瀬で始まった第4局。戦型は角換わり腰掛け銀で、後手の永瀬が持ち味の深い研究を生かして1日目は流れに乗った。苦しい状況の藤井は粘る選択をして指し進めたが、それに合わせて永瀬は1つ1つの手に丁寧に対応する方針に切り替え。辛抱の展開が続いた藤井は永瀬王には一度も王手をかけられず、徐々に優位を築いた永瀬が勝利した。第5局で永瀬がタイトル獲得なるか、藤井が意地を見せるのか。注目の対局はあす午前9時から始まる。