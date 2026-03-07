◇明治安田J1百年構想リーグ第5節 FC東京3―0横浜M（2026年3月7日 MUFG国立 ）

FC東京MFが7日、MUFG国立で横浜Mと対戦し、3―0で今季初の完封勝利を収めた。この一戦で、MF佐藤龍之介（19）が“聖地”で初めてプレーし、青赤初得点を挙げた。

1―0で迎えた前半16分だった。左サイドでFW長倉のサイドチェンジを受けると、中央へとカットイン。相手DFの股を抜くシュートでゴールネットを揺らした。

「自分にとっては大きい1点だと思う。一つ前のシーンで長倉選手が持った時に、ヒアン選手にパスを出した場面があった。その時にフリーだったので、逆を見てほしいと伝えていた。いいボールが来たので、ニアでもファーでも打てる場所に置いて股を狙って打った」

らしさ全開のプレーで5万人の観衆を沸かせ、喜びを爆発させた。昨季は岡山で武者修行を積み、日本代表へと上り詰めた。再び袖を通した青赤で初の得点を挙げた。

「非常にうれしかったし、プロになってから3年ぐらい経ってからの東京でのゴールなので、非常に長かったかなと思う」

また、この日は23年夏にプロ契約締結会見を行った思い出の聖地で切れ味鋭いターンや、高い技術を随所で披露。高強度の守備でも、チームの快勝に貢献した。

「めちゃくちゃ芝も良くてスタジアムの雰囲気も最高だった。ここで決められたのは本当にうれしい。今年で一番切れが良かったと思う。去年、毎試合ああいったプレーはできていた。今年もようやくフィーリングもあってきた」

前節柏戦で初黒星を喫したが、連敗を阻止。チームは東地区3位に浮上した。目標の優勝へ、帰ってきた“小さな魔法使い”が青赤の勢いを加速させる。