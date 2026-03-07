1次ラウンド・プールC台湾戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下して好発進した。大谷翔平（ドジャース）は「1番・DH」で先発出場し、先制の満塁本塁打を放つなど大活躍。米実況席のリアクションには、海外ファンから様々な声が上がった。

WBC連覇への初戦となった台湾戦。大谷は2回の第2打席、1死満塁から今大会の侍ジャパン1号となる先制満塁弾を放った。グランドスラムで東京ドームは熱狂に包まれ、大谷はお茶点てポーズも披露した。

米放送局「FOXスポーツ」で実況を務めたスティーブン・ネルソン氏は、日本時間7日に自身のインスタグラムを更新。中継には映らなかった実況席の様子を収めた動画を公開した。

大興奮で大谷の一発を伝えるネルソン氏の隣で、解説のホセ・モタ氏は、信じられないといった表情で無言で首を振るばかり。ようやく口を開いたのは、着弾から約30秒後だった。米実況席の様子には、ファンから様々なコメントが寄せられた。

「彼の偉大さを目撃できるなんて、凄い時代だよ」

「素晴らしい実況だ！」

「これ大好きすぎる」

「首を振ってるの共感しかない」

「見ていて鳥肌立っちゃったよ」

「君とホセが肩をすくめる姿にめっちゃ親近感湧く」

「なんというアメージングな瞬間なんだろう」

「1ミリも疑念なんてなかったよ！ ショウヘイ！」

「首を振っちゃうの最高のリアクションだわ！」

台湾戦の大谷は4打数3安打5打点の大活躍だった。



（THE ANSWER編集部）