WBC・日本―台湾

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾を13-0の7回コールドで下し、白星発進した。この試合を観戦した元アイドルグループのメンバーからの報告が反響を呼んでいる。

大谷翔平投手（ドジャース）の衝撃満塁弾などで盛り上がった東京ドーム。駆け付けたのは、AKB48の元メンバーでタレントの横山由依だ。

カジュアルなデニムのアウターで東京ドーム外周に立つ自身の写真などをアップした横山は「この度、最強応援団公式団員に就任しました！」と報告。大会を配信するNetflixが展開し、多くの著名人が名を連ねる「最強応援団」の一員になった模様だ。

「ということで昨日のWBC、侍ジャパンの初戦を東京ドームで観戦してきました！！！！！」「みたいものが全部みれた試合 この先も侍ジャパンを熱烈応援していきます！！」とつづり、大会の盛り上げと侍ジャパンの応援に力を尽くす想いを明かした。

「ゆいはん」の愛称で愛される横山の投稿には「最強応援団公式団員就任おめでとう」という祝福とともに「え！！！！！ ゆいはん行ってたの」「ゆいはんが!?」「わー！ 羨ましい限りです」など、観戦と就任のニュースに驚きの反応が寄せられた。



（THE ANSWER編集部）