世界ジュニア選手権

フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は6日（日本時間7日）、エストニア・タリンで男子フリーが行われた。ショートプログラム首位の17歳・中田璃士（TOKIOインカラミ）が178.96点、合計268.47点で優勝し、男子では日本勢初となる連覇を達成した。海外記者も中田の圧巻演技に驚嘆していた。

冒頭から25秒の4回転サルコーを完璧に着氷。公式スコアではGOE（出来栄え点）4.30を獲得。観客も拍手喝采だった。

圧巻の演技にX上では海外記者からも称賛の声が上がった。カナダ紙「グローブ・アンド・メール」の元記者ビバリー・スミス氏は「2年連続世界ジュニアタイトルを獲得したリオ・ナカタはどう？ フリーで2位に15.74点差をつけ、合計でも24.56点差。彼の4回転サルコーはGOE4.30!!!!! 今、宿敵ミンキュ・ソ（韓国）を3度破った。ソは5度勝ってる」と反応した。

中田はその後も4回転―3回転のトウループ、3回転アクセル―オイラー3回転サルコーと次々に着氷。最後の3回転ループを決めると両手で握りこぶしも作った。フィニッシュ後は仰向けに倒れこみ、何度もガッツポーズ。キス・アンド・クライで得点を確認すると笑顔を浮かべ、こみ上げてくるものがあったのか涙もあった。



