水着で抜群プロポーション全開！ 元NHK沖縄放送局・竹中知華アナにネット騒然「最高」「ハンパない」
ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサーが7日までにInstagramを更新。水着姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】グラビア話題の44歳・元NHK竹中アナが「スタイル抜群」 グラビアショットも（8枚）
「週刊プレイボーイ」（集英社）48＆49号でグラビアを披露し話題を集めている竹中。先月15日には「週プレプラス」（集英社）に登場、デジタル写真集「This is TOMOKA」（集英社）も発売した。
3月16日にはカレンダーブックの発売も控えている彼女が投稿したのは水着姿のソロショット。弾ける笑顔でも魅せた。ファンからは「最高」「ハンパない」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
■竹中知華（たけなか ともか）
1982年1月19日生まれ。広島県出身。大学卒業後、青森朝日放送アナウンサー、岩手朝日テレビリポーター、NHK沖縄放送局キャスターを経てフリーアナウンサーとして活躍。2017年からはラジオ沖縄でアナウンサーを務めている。
引用：「竹中知華」Instagram（@daisuke_motoki2）
